Janja confirma indicação de Teixeira ao STJ: Importante mulheres ocuparem espaços

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, confirmou em seu perfil no Twitter a indicação da advogada Daniela Teixeira ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), antecipada pelo Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A indicação ainda não havia sido publicada no Diário Oficial da União (DOU), nem mencionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Muito contente com a indicação da advogada Daniela Teixeira para o STJ", afirmou Janja, no Twitter. "Como tenho dito com frequência, é extremamente importante que mulheres ocupem cada vez mais espaços de decisão e poder. Parabéns, Daniela!"

Teixeira tinha apoio da cúpula do PT e era considerada a mais forte candidata entre os três nomes na lista da OAB, aprovada no STJ. Sua candidatura era apoiada também pelo grupo Prerrogativas, formado por advogados próximos ao governo petista.