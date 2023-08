No Ceará, 61% das prefeituras estão no vermelho

O estudo foi lançado em meio ao movimento "Sem FPM não dá, as prefeituras vão parar" , que recebe o apoio da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O objetivo da entidade é chamar atenção para queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) , e também atrasos em entregas de emendas parlamentares.

Segundo o levantamento, dos 184 municípios cearenses, 180 enviaram dados relativos ao primeiro semestre de 2023 ao Siconfi, ferramenta de controle da Secretaria do Tesouro Nacional. Destes, 110 estão com déficit nas contas, o que representa 61%. Em 2022, no mesmo período, eram 19 (11% dos respondentes).

No Ceará, 61% dos municípios terminaram o primeiro semestre deste ano com as contas no vermelho . Dados da Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostra que esse percentual está acima da média nacional para o período que foi de 51%.

Contas municipais: onde estão os principais gargalos

No Ceará, a cada R$ 100 arrecadados nos pequenos Municípios, R$ 95 foram destinados a pagamento de pessoal e custeio da máquina pública.

De acordo com a CNM, dentre as despesas que mais pesam no orçamento das prefeituras, estão as recomposições salariais de servidores municipais, o impacto de reajuste do piso do magistério, que, se concedido como foi imposto pela União, soma R$ 1,2 bilhão, e o atraso no pagamento de emendas parlamentares.

A redução em emendas de custeio – do primeiro semestre de 2022 para o mesmo período de 2023 – é de quase 61%, passando de R$ 581,1 milhões para R$ 226,8 milhões. No caso do Ceará, o estudo aponta para uma queda de 42,4%, chegando no primeiro semestre a R$ 433,9 milhões.

A CNM chama atenção para o aumento de 12,2% das despesas de custeio ao passo em que os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) estão em queda no País.

"Estamos em diálogo com as autoridades em Brasília e já alertamos. Muitos não veem o que está acontecendo na ponta, mas o problema é grave. Isso é também resultado de despesas criadas no Congresso e pelo governo federal sem previsão de receitas, como os pisos nacionais, caindo toda a demanda no colo dos Municípios”, avalia o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.