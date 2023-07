"Não é tradição do PT filiado de última hora disputar prefeitura", diz aliado de Luizianne

Deodato Ramalho, ex-presidente do PT em Fortaleza, rebateu falas de José Guimarães e afirmou que posicionamento vai contra a história do partido

O novo superintendente no Ceará do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Deodato Ramalho, foi na contramão do que disse o líder do governo Lula na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT), sobre o candidato à Prefeitura de Fortaleza ser um "nome novo".

“Não é tradição do partido pela sua história e regras de prestigiamento que alguém, por mais importante que seja, se filie de última hora ao partido para já ganhar uma vaga de disputa eleitoral de um lugar tão importante como é a disputa para prefeito ou prefeita de Fortaleza”, afirmou ao O POVO nesta sexta-feira, 21.

Guimarães defendeu, em entrevista ao O POVO News desta quarta-feira, que o candidato a prefeito de Fortaleza precisa ser um “nome novo” e que inclusive pode ainda não ser filiado ao PT. A fala dá margem a uma possível candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evandro Leitão, hoje no PDT, ou da secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela (sem partido), além de configurar resistência uma candidatura da deputada federal Luizianne Lins (PT), que já disputou o comando do executivo municipal quatro vezes, sendo derrotada nas duas últimas tentativas.

“Se tivesse esse pré-requisito de ser um nome novo, nós não teríamos hoje o Lula como presidente da República, só para fazer uma ligeira comparação”, declarou Deodato, aliada da petista e ex-presidente do PT na Capital.

Ele confirma que o partido terá uma candidatura própria e defendeu o nome da ex-prefeita Luizianne Lins como forte dentro do partido e entre a população.

“Não há dúvidas que o nome que tem força partidária e na sociedade pelo reconhecimento do grande trabalho que fez como prefeita por dois mandatos é Luizianne Lins. Que já publicamente se colocou à disposição. Então eu acho que nós temos que seguir essa tradição de respeito a história do partido”, declarou.

Deodato foi secretário municipal do Meio Ambiente durante a gestão de Luizianne e foi lançado pela petista como nome para ocupar o cargo de superintendente do Ibama no Ceará.