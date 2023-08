Com 2 cearenses na disputa, STJ começa votação de listas para Lula indicar 3 ministros

São duas vagas reservadas a desembargadores que foram abertas com a aposentadoria do ministro Jorge Mussi e a morte do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Para essas vagas, há 57 nomes oriundos de Tribunais de Justiça estaduais e tribunais regionais federais. O plenário do STJ vai definir uma lista com quatro nomes, de onde Lula vai escolher dois.

VEJA A LISTA COMPLETA

Cearenses

Há dois cearenses no páreo:

Maria Nailde Pinheiro Nogueira

Teodoro Silva Santos

Nailde Pinheiro é desembargadora e foi presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) até o início deste ano. Também já foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Teodoro Silva Santos também é desembargador e atual presidente da 1ª Câmara de Direito Público do TJCE. Já foi corregedor-geral da Corte. Foi promotor e procurador de Justiça por quase 20 anos antes de ingressar na magistratura, na vaga do quinto constitucional destinada ao Ministério Público.