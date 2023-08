Bolsonaro faz harmonização com dentista de famosos

"Um sorriso para cada história… As proporções ideais e o estudo da face são primordiais para o resultado harmônico entre o sorriso e o rosto…", acrescentou o dentista em sua postagem com o rosto de Bolsonaro.

A visita de Bolsonaro a Lasmar, dentista conhecido por sua atuação em operações de cunho estético a celebridades como o ex-BBB Rodolffo e a influenciadora Virginia , não foi a primeira. O político esteve no local anteriormente no dia 21 de julho.

O dentista Rildo Lasmar compartilhou em sua rede social a figura do antes e depois do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após procedimento nos dentes em Goiânia (GO). A intervenção estética aconteceu na última sexta-feira, 18.

O procedimento feito por Bolsonaro, de acordo com o dentista à revista Veja, é feito seguindo um cálculo matemático de distância e proporção entre olhos, faces laterais e boca. Cada dente custa, em média, R$ 3 mil.

O ex-presidente realizou a operação em 28 dentes, um valor equivalente a cerca de R$ 84 mil no total. “Bolsonaro, pelo que percebi, ficou muito feliz com o sorriso, saiu satisfeito do consultório. Foi um paciente muito simples, não reclamou de nada”, falou Lasmar à Veja.

Harmonização de Bolsonaro: quem é o dentista Rildo Lasmar?

Com mais de 200 mil seguidores no Instagram, Rildo Lasmar destaca em seu perfil ter 28 anos de experiência e mais de 100.000 lentes instaladas. “Transforme sua vida com um sorriso novo”, escreve.

O dentista terminou o curso de Odontologia na Universidade de Uberaba e se mudou para Goiânia. Na capital do estado de Goiás, Lasmar já atendeu famosos conhecidos, como o jogador de futebol Kaká.