Elmano diz que quer ouvir o PSD de Domingos Filhos "sobre tudo" no Ceará

O deputado Domingos Neto (PSD), Célio Studart (PSD), secretário de Proteção Animal, governador Elmano de Freitas (PT) e o presidente estadual do PSD, Domingos Filho Crédito: Guilherme Gonsalves/Especial para OPOVO

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) disse nesta terça-feira, 22, entender que a participação do PSD, mais novo integrante da gestão estadual, é uma construção e que pretende ouvir a sigla e Domingos Filho sobre tudo. “Eu entendo que participação é uma construção. Eu nunca faço conta do percentual. O que eu posso dizer é que a inteligência de uma pessoa como o Domingos Filho, que eu quero muito ouvir, não só em uma secretaria ou outra, mas eu quero ouvir sobre o estado do Ceará”, disse Elmano na posse de Célio Studart como secretário da Proteção Animal no Palácio da Abolição. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “A contribuição que o PSD já dá ao Estado do Ceará e agora integrando o novo secretariado no nosso governo. Eu quero ouvi-lo sobre tudo. Sobre economia, emprego, desenvolvimento do Estado, desenvolvimento regional. Eu não sou tolo de prescindir, abrir mão da inteligência dele e daqueles que integram”, completou.