MP pede suspensão de concurso da Guarda Municipal de Fortaleza e Prefeitura solicita ajuste

Prefeito José Sarto anunciou nesta segunda, 27, a publicação do edital para o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza Crédito: Sesec/GMF/ Divulgação

Em nota publicada no mesmo dia, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que solicitou à banca responsável pelo concurso a elaboração e divulgação de um aditivo ao edital para possibilitar adaptações no Teste de Aptidão Física que contemplem candidatos com deficiência. O aditivo deve ser divulgado até a próxima sexta-feira, 25 de agosto. Segundo a Prefeitura, a modificação está sendo acompanhada pela comissão especial do concurso, composta por servidores da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) e da Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão (Sepog). “Por meio do aditivo, os candidatos com deficiência que passarem para esta etapa terão prazo estabelecido para solicitar adaptação aos exames físicos, que será apreciada pela banca organizadora. A ideia é garantir a equidade para todos no certame”, destacou. Leia mais Ex-presidente Jair Bolsonaro é internado em hospital de São Paulo

Elmano cria projeto que garante gratuidade a tutores no Hospital Veterinário da Uece Sobre o assunto Ex-presidente Jair Bolsonaro é internado em hospital de São Paulo

Elmano cria projeto que garante gratuidade a tutores no Hospital Veterinário da Uece Ainda na ação movida pelo Ministério Público, o promotor de Justiça Marcus Vinicius Nascimento destaca que o Edital nº 02/2023, em seu subitem 10.3.1, viola a legislação ao reforçar que não haverá tratamento diferenciado nas fases do certame, tais como o teste de aptidão física, para candidatos com deficiência. “Trata-se de um claro e inaceitável absurdo jurídico, já que a ausência de adaptações das provas e fases referidas colocam em igual condição formal os candidatos com óbvias desigualdades, afrontando o princípio da diversidade, da igualdade material e da dignidade da pessoa humana e operando em verdadeira discriminação de candidatos com deficiência em relação aos demais”, diz na ação.