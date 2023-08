Eliane Braz e Naumi Amorim se revezarão na vaga de deputado deixada por Célio Studart

“O compromisso com a pauta (animal) vai contar também com a bancada federal. Não só eu e o Gastão e a Eliane, que vai assumir agora o mandato, o Naumi que vai assumir logo mais”, disse na posse de Célio na nova secretaria, no Palácio da Abolição.

O presidente do PSD Ceará, Domingos Filho , confirmou na segunda-feira, 21, que Eliane assumirá de imediato, mas o deputado federal Domingos Neto (PSD), declarou nesta terça-feira, 22, que Naumi também atuará no Congresso Nacional.

Com a posse de Célio Studart na Secretaria de Proteção Animal, do governo estadual do Ceará, a vaga do deputado federal na Câmara deve passar por um rodízio entre a vereadora de Iguatu, Eliane Braz , e o ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim , primeiro e segundo suplentes, respectivamente.

Naumi abre possibilidade de concorrer à Prefeitura de Caucaia

Naumi também afirmou que há a promessa de ele assumir como deputado federal, além de não descartar concorrer à prefeitura de Caucaia nas eleições municipais de 2024 contra o atual prefeito Vitor Valim (sem partido), que buscará reeleição.

“A gente tá aí analisando. Eu sou o primeiro suplente agora a deputado federal. Tem a promessa de assumir o mandato de deputado federal. Então vamos aguardar aí mais uns dias. Mas é a vontade do partido, vamo vê aí e tudo tem a hora certa. Todo mundo que tá na política sempre quer estar na política. Então eu não descarto de tá lá concorrendo a prefeitura de Caucaia”, disse ao O POVO.

Movimentações para as eleições em Caucaia 2024

Nesta terça, 22, Elmano esteve com o prefeito Vitor Valim em Caucaia visitando a empresa Aeris Energy, de energia renovável. Os dois também participaram do Pacto pelo Pecém. O governador recebeu o gestor do município no início de agosto e mostraram um alinhamento político.

No mesmo dia, o chefe de executivo do Estado se encontrou com o ex-prefeito Naumi Amorim e ambos posaram para fotos juntos. Nas eleições municipais de Caucaia, em 2020, os três disputaram o cargo de prefeito. Vitor Valim foi eleito com 51,08% dos votos no segundo turno. Naumi, na ocasião apoiado por Elmano, teve 48,92%, e o hoje governador do Ceará teve no primeiro turno apenas 7,69% dos votos.