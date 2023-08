160 prefeitos cearenses aderem à paralisação nacional contra queda no FPM

FORTALEZA, CE, BRASIL,09.02.2023: Francisco de Castro Menezes Júnior, presidente da APRECE. Elmano de Freitas recebe prefeitos para assinatura do programa garantia safra. Crédito: FÁBIO LIMA

Cento e sessenta prefeitos do Estado do Ceará aderiram à paralisação nacional contra a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do ICMS sobre combustíveis, energia e comunicação. O movimento está agendado para o dia 30 deste mês, e tem como objetivo mobilizar o Congresso Nacional e pressionar o presidente Lula (PT). Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), os gestores pretendem paralisar todos os serviços que não sejam essenciais.

À rádio O POVO CBN Cariri, o presidente da Aprece, Júnior Castro, informou que os prefeitos do Estado estarão reunidos nesta quarta-feira, 23, para discutir a temática. Segundo ele, o encontro terá como objetivo articular as ações que serão realizadas no dia da manifestação. "O Nordeste é mais sensível a isso porque os municípios do Nordeste são menores, que têm poucas arrecadações extras que não o FPM e ICMS e que, quando acontecem essas quedas já sofrem as consequências", continuou. "Todas as nove associações (do Nordeste) estão fazendo esse movimento, para no dia 30 a gente manter os serviços essenciais funcionando". Ele frisou que alguns municípios cearenses estão atrasando a folha de pagamento dos funcionários por falta de recurso. "Alguns municípios que pagavam a folha no dia 30 estão estendendo esses pagamentos para o dia 10, alguns que pagavam no dia 10 não estão mais conseguindo pagar a folha no dia 10 e isso afeta diretamente a vida das pessoas, dos trabalhadores, do município e a vida daqueles que necessitam, principalmente, dos serviços públicos", completou. Em entrevista à rádio O POVO CBN, o secretário-geral da entidade e prefeito de Várzea Alegre, José Helder Máximo de Carvalho, explicou a atual situação dos estados e municípios no que diz respeito aos recursos oferecidos por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Ele mencionou um aumento de 33% no Fundeb no ano passado, contudo, reiterou que os repasses não foram modificados.

“A gente tá falando do FPM, mas não é só o FPM, é uma junção de outros fatores”, continuou. “Nossos professores merecem ganhar bem, a educação é tudo. Mas o Fundeb não cresceu 33% no ano passado e esse ano tivemos um aumento no piso do magistério em mais 15% e esses 15% foram repassados aos municípios e a gente já estava agonizando”. O secretário mencionou que os gestores tinham a expectativa de receber os repasses no mês seguinte, contudo, em julho deste ano, houve uma queda de 34% do FPM dentro do primeiro decênio do dia 10 de julho e, posteriormente, no dia 10 de agosto, uma redução de mais 24%. “Não tem como você fechar a conta. A prefeitura nada mais é que uma empresa pública que presta um serviço e precisa de receita para bancar as suas despesas. Nós temos um custeio permanente de manutenção de todos os serviços básicos”, acrescentou.