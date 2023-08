Quem é Eliane Braz, suplente que ocupará vaga de Célio Studart na Câmara dos Deputados

No mandato atual, Eliane já foi presidente da Câmara Municipal e prefeita interina, após o afastamento do seu esposo, o prefeito Ednaldo Lavor (PSD) da liderança do Executivo iguatuense.

A vereadora de Iguatu, Eliane Braz (PSD), será o novo membro da bancada cearense na Câmara dos Deputados. A decisão ocorreu após o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) nomear o deputado federal Célio Studart (PSD) para o comando da Secretaria de Proteção Animal do Ceará.

Tendo em vista que é primeira suplente, a previsão é de que Eliane assuma o cargo imediatamente. A alteração será realizada nesta terça-feira, 22, após a cerimônia de posse de Eliane e Célio em suas respectivas funções.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No mandato atual de vereadora, Eliane já foi presidente da Câmara Municipal e prefeita interina, após o afastamento do seu esposo, o prefeito Ednaldo Lavor (PSD), da liderança do Executivo iguatuense. O afastamento de Lavor ocorreu devido a uma cassação de mandato após a chapa ser condenada por uso indevido dos meios de comunicação institucionais da Prefeitura para promoção da candidatura do então prefeito à reeleição.