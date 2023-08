Arcabouço fiscal teve 15 votos a favor na bancada cearense e 2 contra; veja lista

Na aprovação pela Câmara dos Deputados das mudanças feitas pelo Senado no Arcabouço Fiscal, a bancada cearense deu ampla maioria de votos à proposta do governo Lula (PT). O placar geral foi de 379 votos a 64. Na bancada cearense, foram 15 votos a favor, 2 contrários. Houve 5 deputados cearenses que não votaram.

Veja os votos dos deputados cearenses:

AJ Albuquerque (PP-CE) - votou Sim

André Fernandes (PL-CE) - votou Não

André Figueiredo (PDT-CE) - votou Sim

Danilo Forte (União-CE) - votou Sim

Dayany Bittencourt (União-CE) - sem voto registrado

Domingos Neto (PSD-CE) - sem voto registrado

Dr. Jaziel (PL-CE) - votou Sim

Eliane Braz (PSD-CE) - sem voto registrado

Enfermeira Ana Paula (PDT-CE) - votou Sim

Eunício Oliveira (MDB-CE) - votou Sim

Fernanda Pessôa (União-CE) - votou Sim

Idilvan Alencar (PDT-CE) - votou Sim

José Airton (PT-CE) - sem voto registrado

José Guimarães (PT-CE) - votou Sim

Júnior Mano (PL-CE) - votou Sim

Leônidas Cristino (PDT-CE) - votou Sim

Luiz Gastão (PSD-CE) - votou Sim

Luizianne Lins (PT-CE) - sem voto registrado

Matheus Noronha (PL-CE) - votou Sim

Mauro Benevides Filho (PDT-CE) - votou Sim

Moses Rodrigues (União-CE) - votou Sim

Priscila Costa (PL-CE) - votou Não

O novo regime fiscal, chamado Arcabouço, substituirá o atual teto de gastos, estabelecido no governo Michel Temer (MDB). O projeto de lei complementar 93/23 já havia passado pela Câmara, mas, como sofreu mudanças no Senado, retornou para nova e definitiva votação entre os deputados.

A principal mudança feita pelo Senado foi deixar de fora do limite de despesas do Poder Executivo os gastos com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).