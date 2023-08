Lula decide nomear Custódio Almeida como novo reitor da UFC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu nomear o professor Custódio Almeida como próximo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC). A nomeação ocorrerá no próximo dia 20 de agosto, mas a decisão já foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 3. A professora Diana Azevedo, que compôs chapa com Custódio, será a vice-reitora da instituição.

Já a cerimônia de posse, deve ocorrer no próximo dia 25 de agosto.

