Descriminalização do porte de drogas: entenda julgamento do STF sobre o tema

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, defendeu a descriminalização do porte da maconha e sugeriu que quem esteja com 25 gramas a 60 gramas do entorpecente, ou seja, seis plantas fêmeas, seja presumido usuário

O julgamento que discute a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal teve início há oito anos no Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta quarta-feira, 2, o assunto voltou a ser discutido entre os membros da Corte. O julgamento começou com a leitura do voto-vista do ministro Alexandre de Moraes. Até o momento, quatro ministros votaram favorável a algum tipo de descriminalização da posse de drogas. Após o voto de Alexandre Moraes, o sessão foi suspensa após pedido do ministro Gilmar Mendes.

A ação estagnou em 2015, quando o então ministro Teori Zavascki pediu vista do processo. Teori morreu em um acidente aéreo em 2017. Dito isto, Moraes assumiu o lugar do magistrado na Corte, liberou o processo para votação em novembro de 2018 e lê o voto nesta quarta-feira.

O tema tem repercussão geral, ou seja, a decisão do STF servirá de parâmetro para todas as instâncias na Justiça. Os magistrados analisarão a constitucionalidade do artigo 28, da Lei n° 11.343, de 2006 (Leia na íntegra) sobre as condutas de "comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio" serem caracterizados como crime.

Neste caso, em específico, um homem foi condenado pela Justiça de São Paulo a prestar serviços à comunidade durante dois meses, pois estava portando três gramas de maconha para consumo próprio.

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo questionou a tipificação penal para o porte em uso individual. Conforme os argumentos, o o dispositivo ofende o princípio da intimidade e vida privada, previsto no art.5°, inciso X, da Constituição Federal.

Até o momento, os ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes votaram em graus diferentes a favor da descriminalização da posse de drogas. O relator da ação, Gilmar Mendes, não fez diferenciação em relação a nenhum tipo em específico. O relator, todavia, afirmou que devem haver sanções administrativas para esses casos, sem punição penal.