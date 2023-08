Yury do Paredão, expulso do PL, vai a solenidade e tira nova foto com Lula

O deputado federal Yury do Paredão (sem partido) esteve mais uma vez ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, 1º. É o primeiro encontro com ele após ser expulso do PL por fazer o “L” e votar com o governo em projetos. Na ocasião, o presidente sancionou o projeto de lei que reconhece o transporte pau de arara como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Yuri aproveitou para tirar uma nova foto ao lado do petista.

“Ontem estive presente no gabinete do presidente Lula, onde ele sancionou a Lei reconhecendo o transporte pau de arara como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Essa lei é um marco para milhares de romeiros que praticam manifestações religiosas e utilizam esse meio de transporte para seus deslocamentos. Uma grande conquista para o Cariri e para o Nordeste brasileiro. Vamos seguir valorizando e preservando nossa cultura e nossas raízes”, escreveu nas redes sociais.

Toda a polêmica de Yury no PL começou após o deputado postar uma foto ao lado de Lula, quando o presidente esteve no Cariri, no dia 12 de maio. Na ocasião, nomes do partido defenderam a expulsão dele. O parlamentar então votou em projetos do Governo e apareceu em foto ao lado de ministro fazendo a letra "L", em alusão ao presidente, o que culminou em sua saída da sigla.

O líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT), autor do projeto de lei que reconhece o pau de arara como patrimônio cultural brasileiro, esteve presente e já chegou a dizer que o governo dará toda a solidariedade para que Yury possa escolher um caminho que garanta a permanência de seu mandato parlamentar.