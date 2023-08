Sarto e Elmano tratam de parceria entre Polícia e Guarda e integração de câmeras de vigilância

A segurança pública, em particular as facções criminosas, foram assunto da reunião entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). O tema, ao lado da saúde, será tratado no grupo de trabalho criado entre Estado e Prefeitura para encaminhar parcerias e solucionar divergências. As facções é uma das preocupações, como Sarto antecipou ao O POVO.

"A gente tem entregue equipamentos e a população por vezes é impedida de acessar", disse Sarto, ao sair da reunião. O prefeito reconheceu que o governador já estava ciente do problema.

Conforme Sarto relatou, o governador disse que irá chamar mais contingente de policiais militares. O prefeito informou que foi tratada a possibilidade de parceria da Guarda Municipal com Polícia Militar e Polícia Civil. Uma das preocupações é com as paradas de ônibus.

"A Prefeitura tem ideia de trabalhar segurança nas paradas de ônibus. Nós queremos fazer ações das polícias e podemos fazer junto com a Guarda, para o cidadão que está indo trabalhar ou está voltando do trabalho ter mais segurança, para não ter seu celular, sua moto, sua bicicleta, o que quer que for, furtado", acrescentou o governador, em entrevista coletiva depois da reunião.

Câmeras de vigilância

Prefeito e governador mencionaram ainda a intenção de integrar as câmeras e sistemas de vigilância de Estado e Município.

"Nós queremos avançar para esse videomonitoramento ter reconhecimento facial", disse Elmano.