PF prende hacker da 'Vaza Jato' e cumpre operação na casa de Zambelli

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão no apartamento e no gabinete da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Na mesma operação, foi preso Walter Delgatti Neto, hacker apontado como responsável por invadir telefones celulares de autoridades, como procuradores da operação Lava Jato e o ex-juiz e hoje senador Sergio Moro, no que ficou conhecido como "Vaza Jato".

Foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) o mandado de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão — cinco no Distrito Federal e dois em São Paulo.

A investigação trata de falsos alvarás de soltura e um mandado de prisão também forjado, inseridos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões entre 4 e 6 de janeiro deste ano. Foram colocados no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mandado de prisão contra Alexandre Moraes e ainda 11 alvarás de soltura contra pessoas presas por razões diversas.

A operação foi batizada de 3FA — referência a "autenticação de dois fatores (2FA)", instrumento de segurança cibernética.

Delgatti Neto já havia sido preso outras duas vezes. Uma em julho de 2019, em operação contra organização criminosa que praticaria crimes cibernéticos, e em junho de 2023, por descumprir medidas restritivas que haviam sido impostas para a soltura dele — entre elas a proibição de uso da internet. Ele vinha administrando as redes sociais e site de Zambelli. Havia sido solto em 10 de julho.