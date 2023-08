Moraes, que votou por descriminalizar porte de drogas, já gravou vídeo cortando pés de maconha

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta quarta-feira, 2, a favor da descriminalização do porte da maconha para uso pessoal

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira, 2, pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Moraes defendeu que é necessário fixar uma quantidade mínima para que se possa diferenciar um usuário de um traficante, sugerindo fixar entre 25 e 90 gramas.

O voto favorável de Moraes no caso trouxe de volta à tona um vídeo de 2016, quando ele era ministro da Justiça do Governo Temer, em que ele corta vários pés de maconha com um facão em uma plantação no Paraguai, durante uma operação conjunta entre Brasil e Paraguai contra o crime transnacional.

Confira o vídeo:

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que votou a favor de descriminalizar porte de drogas, já gravou vídeo cortando pés de maconha.



Confira: pic.twitter.com/lZvObJKIPE August 2, 2023

Na época, Alexandre de Moraes se posicionava contra a descriminalização da maconha e chegou a dizer que uma das suas prioridades, quando assumiu o Ministério da Justiça, era erradicar a maconha e o crime transnacional.

“A parceria importantíssima entre Brasil e Paraguai. Parceria que é para a erradicação da maconha, do crime transnacional e principalmente esse é o efeito mais importante contra criminalidade organizada. Desde o momento em que assumi, um dos meus compromissos e uma das minhas prioridades e do Governo Federal, por determinação do presidente Michel Temer, é o combate à criminalidade transnacional”, disse no vídeo em que corta os pés de maconha.