Quem é Custódio Almeida, escolhido em 1º lugar na lista tríplice para reitor da UFC

O mais votado pela Conselho Universitário (Consuni) já assumiu cargos de gestão administrativa na Universidade Federal do Ceará e leciona no Programa de Pós-graduação em Filosofia (ICA-UFC)

O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal do Ceará (UFC) escolheu o professor Custódio Almeida, da chapa “UFC Viva e Democrática", como líder da lista tríplice para ocupar o cargo de reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Em breve, o nome do docente deve ser avaliado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O professor é graduado em Computação pela UFC (1988) e em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará - UECE (1991). Possui mestrado em Sociologia pela UFC (1992) e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2000).

Custódio é professor da UFC desde 9 de fevereiro de 1993, sendo titular desde fevereiro de 2018. Em Filosofia, atua principalmente nos seguintes temas: Dialética, Hermenêutica Filosófica, Fenomenologia e Educação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mais votado pelo Consuni já assumiu vários cargos de gestão administrativa na UFC: chefe do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia (1995-1996), coordenador do Curso de Graduação em Filosofia (2000-2003), coordenador de Área da Pró-Reitoria de Graduação (2003-2007), diretor do Instituto de Cultura e Arte - ICA (2008-2011), pró-reitor de Graduação (2007-2015).

Entre 2013 e 2015, o docente atuou como presidente do Colégio de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Federais da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - Andifes. Foi vice-Reitor da UFC, de agosto de 2015 a agosto de 2019.

Na consulta às três categorias da comunidade acadêmica da UFC, em 2019, foi o candidato mais votado para reitor, mas não foi nomeado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Na época, o caso gerou protestos por parte de estudantes e professores.

Custódio Almeida é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Ceará, desde 26 de janeiro de 2017, e presidente da Câmara de Educação Superior e Profissional do referido Conselho de março de 2017 até agora.

O professor leciona permanentemente no Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFC, sendo professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais (Centro de Ciências - UFC) e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (FFOE - UFC). É também Cientista Chefe da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE /Funcap), desde julho de 2021.

Sobre o assunto Custódio Almeida obtém 83,11% dos votos válidos em consulta para reitor da UFC

Após polêmicas em 2019, UFC realiza consulta para reitor e vice nesta semana; entenda

Tags