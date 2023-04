Após polêmicas em 2019, UFC realiza consulta para reitor e vice nesta semana; entenda

Consulta gera expectativa na comunidade acadêmica após votação de 2019, quando o atual reitor, Cândido Albuquerque, foi escolhido pelo governo do então presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo com minoria de votos na consulta interna

A Universidade Federal do Ceará (UFC) realizará consulta à comunidade acadêmica, nos dias 25 e 26 de abril, para definir os novos ocupantes dos cargos de reitor e vice-reitor, que comandarão a instituição pelos próximos quatro anos (2023-2027). A consulta é uma das etapas para a elaboração de uma lista tríplice a ser definida pelo Conselho Universitário (Consuni) e posteriormente encaminhada ao Ministério da Educação (MEC) e ao presidente da República, a quem cabe a prerrogativa de nomear o reitorado.



Neste ano, duas chapas concorrem aos cargos. São elas, em ordem alfabética: a chapa "UFC Viva e Democrática" e a chapa "Unir para Avançar". A primeira tem como candidatos a reitor e vice-reitora, respectivamente, os professores Custódio Almeida, do Instituto de Cultura e Arte (ICA) e Diana Azevedo, do Centro de Tecnologia (CT). Já a segunda, é encabeçada pela professora Elizabeth Daher, atual pró-reitora de Extensão, e tem na vice o pró-reitor de Planejamento, professor Almir Bittencourt.

Nas últimas semanas, ambas as chapas apresentaram projetos e propostas em diversos campus das UFC, inclusive pelo interior do Estado. A consulta gera expectativa na comunidade acadêmica, devido às polêmicas registradas durante o último pleito, em 2019, quando o atual reitor, Cândido Albuquerque, foi escolhido pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo tendo minoria de votos na consulta interna.

Na ocasião, Cândido concorreu contra Custódio, vice-reitor da universidade à época, e Antônio Gomes de Souza Filho, então pró-reitor de Pesquisa e pós-graduação. Custódio foi o mais votado tanto entre estudantes, quanto entre professores e servidores, recebendo 7,7 mil votos no total; Antônio obteve 2,2 mil votos e Cândido registrou 610 votos. No entanto, Custódio acabou preterido pela gestão Bolsonaro, que optou por nomear Cândido.

A escolha gerou protestos de parte dos quadros universitários, que passaram a pressionar a reitoria por entender que houve desrespeito à escolha da maioria da comunidade. A lei não determina obrigatoriedade de seguir o resultado da consulta ou mesmo a ordem da lista tríplice, mas esse era um costume que vinha sendo respeitado integralmente antes da gestão Bolsonaro.

Como será a votação

Em 2023, foi definido como funcionará a votação, que ocorrerá de forma eletrônica e remota, com links enviados via e-mail. Os votos de professores, estudantes e servidores técnico-administrativos têm pesos diferenciados e já determinados. Os votos dos docentes terão peso de 70%, enquanto discentes e servidores terão peso de 15%, cada. A comissão organizadora destaca também que o voto é secreto.

A consulta, nos dias 25 e 26 de abril, ocorrerá das 8 horas às 21 horas e, passada a consulta, a apuração e divulgação ficará a cargo de uma Comissão Eleitoral já estabelecida. Na próxima sexta-feira, 28 de abril, o Consuni irá se reunir de forma presencial para elaborar uma lista necessariamente tríplice - embora haja apenas duas chapas concorrendo -, que será encaminhada ao MEC, gerido pelo cearense Camilo Santana, e que depois seguirá à Presidência.

Embora o conselho não seja obrigado a seguir o resultado da consulta acadêmica, é esperado que isso ocorra. Os nomes de Custódio e Elizabeth devem constar na lista e um terceiro nome deverá ser indicado pelo Consuni para formalizar o envio a Brasília.

A um dia do pleito, candidatos vivem expectativa por consulta

Custódio Almeida e Elizabeth Daher, candidatos que disputam o cargo de reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) em consulta marcada para esta semana, falaram recentemente sobre a expectativa de comandar a instituição de ensino superior. A votação marcada para os dias 25 e 26 de abril é uma das etapas do processo eleitoral, que passa ainda pelo Conselho Universitário (Consuni) e posteriormente é definido pelo governo federal.

A pró-reitora de Extensão da UFC, Elizabeth Daher, é apoiada pelo atual reitor Cândido Albuquerque, que deixará o cargo em agosto deste ano. “Aceitei o desafio de concorrer à reitoria por acreditar que fazer o melhor para a comunidade é transformar o seu entorno por meio do conhecimento em parceria com docentes, técnicos e estudantes. É possível uma gestão voltada para as pessoas, valorizando a mulher, com diálogo”, diz a candidata. A campanha de Daher reforça a vontade de eleger a primeira mulher reitora da UFC.

A candidata considera que a expectativa é favorável ao seu nome e defende a “pacificação da comunidade” e uma gestão “participativa e democrática” na universidade. “Quem me conhece, por todo tempo que tenho exercido como docente da Medicina, pesquisadora qualificada, orientadora de mestrado e doutorado e pró-reitora, sabe que esse é o meu procedimento, ou seja, de dialogar com todos antes da tomada de decisão”, diz.

Já Custódio Almeida, candidato mais votado na consulta de 2019, diz que sua motivação para voltar a ser candidato parte de “um sentimento de interrupção de um projeto largo e coletivo que vinha sido desenvolvido” e que foi interrompido nos últimos anos. Na consulta passada, Custódio foi preterido pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), que nomeou Cândido Albuquerque como reitor.



Neste ano, ambos os candidatos foram convidados para um debate na Rádio O POVO CBN, a ser realizado na última sexta-feira, 21, mas apenas Custódio compareceu. O professor sinalizou que a tendência é de que o resultado da consulta seja respeitado tanto pelo Consuni quanto pelo governo.

“Eu só sou candidato porque quem ganhou as eleições foi o presidente Lula. Se não fosse Lula, eu, obviamente, não seria candidato, para brincar de fazer eleição e ter a vontade da comunidade desrespeitada”, disse em referência ao ocorrido há quatro anos.

O professor argumentou que independentemente de quem seja o mais votado, o resultado deve ser respeitado. “No cenário atual de Brasília, não tenha dúvidas, se na próxima semana eu for o mais votado da consulta e o conselho me colocar como primeiro da lista, eu serei o reitor da UFC. Se a candidata (Elizabeth) for a primeira da lista, ela será a reitora da UFC. Isso vale para qualquer um", comentou.

A prerrogativa de escolha dos reitores de universidades federais é do presidente da República, neste caso, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta semana ocorre uma consulta à comunidade acadêmica (estudantes, professores e servidores) que expressam seus votos.

Posteriormente, o Consuni formulará uma lista, necessariamente tríplice, - embora haja apenas duas chapas -, para ser enviada ao Ministério da Educação (MEC) e depois ao presidente, que escolhe o novo reitor. Embora não seja obrigatório, é esperado que tanto o Consuni como o governo respeitem a ordem da lista.



Perfil das chapas

Por ordem alfabética:

CHAPA “UFC VIVA E DEMOCRÁTICA”

Custódio Almeida - candidato a reitor: Professor do Instituto de Cultura e Arte (ICA), Custódio é graduado em Computação pela Universidade Federal do Ceará - UFC (1988), em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará - UECE (1991), tem mestrado em Sociologia pela UFC e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É professor da UFC desde 1993. Já ocupou a chefia do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia; coordenação do curso de Filosofia; pró-reitoria de Graduação e foi vice-reitor da UFC entre 2015 e 2019.

Diana Azevedo - Candidata a vice: Atual vice-diretora do Centro de Tecnologia (2015-2023) da UFC, Diana é professora titular da universidade e é graduada em Engenharia Química pela mesma instituição. Tem mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Engenharia Química pela Universidade do Porto. Já foi chefe de departamento, coordenadora da graduação e de pós-graduação em Engenharia Química na UFC.



CHAPA “UNIR PARA AVANÇAR”



Elizabeth Daher - candidata a reitora: Médica graduada pela UFC, Elizabeth é atualmente pró-reitora de Extensão da UFC. Possui mestrado e doutorado em medicina nefrológica pela Universidade de São Paulo. Já foi vice-coordenadora do Curso de Medicina e coordenadora do estágio da Faculdade de Medicina da UFC. Além disso, é orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFC.

Almir Bittencourt - candidato a vice-reitor: Almir tem graduação em Economia pela UFC e pós-graduado em Economia pela EPGE/FGV. Pós-graduado em Planejamento Econômico pelo ILPES/CEPAL, fez especialização em Controle de Empresas Públicas pelo IIAP. Foi reitor da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica da UFC. Atualmente é pró-reitor de Planejamento e Administração da UFC.

