Elmano sobre ponte: 'Prefeito definiu que quer fazer, não sou eu que vou impedir'

O governador Elmano de Freitas (PT) confirmou que ficará a cargo da Prefeitura de Fortaleza tocar a obra da Ponte dos Ingleses. O anúncio havia sido feito pelo prefeito José Sarto (PDT) na semana passada.

"O prefeito definiu que quer fazer a obra, não sou eu que vou impedir. Se ele quer fazer a obra, assim faça", disse o governador após reunião entre eles.

Ele explicou as diferenças sobre o assunto. "Havia e há uma diferença de cálculos entre engenheiros. A Prefeitura, me parece, tem confiança de que a estrutura garante a obra, quer fazer a obra", apontou Elmano. "Nós achamos que, por prudência, era importante ter um cálculo mais apurado, pela estrutura que hoje existe. Ao nosso ver, pelo que foi apresentado pelos engenheiros, não suporta uma carga maior".

O governador perguntou se a Prefeitura tinha garantia. Ele reforçou que o Estado estava pronto para fazer os trabalhos, se houvesse garantia de segurança. Mas, conforme disse o prefeito, a disposição do Município é tocar os trabalhos. Sarto pediu que o Estado redirecione o investimento para concluir a obra do aquário.

"Já comuniquei ao prefeito que nós, há algum tempo, temos negociado com os investidores. Já tem inclusive visita de investidores lá. E estamos, como fiz na campanha, de que seria feita uma solução a partir de uma discussão de investidores nesse equipamento. Estamos tratando disso com o governo federal, estamos tratando disso com investidores e estamos bem animados", disse Elmano.

Foi criado grupo de trabalho entre a Casa Civil do Estado e a Secretaria de Governo (Segov) do Município para tratar de parcerias, principalmente sobre saúde e segurança pública. Serão compostos por equipes técnicas para resolver divergências que existem sobre números, conforme Sarto.

O governador iniciou rodada de reuniões com os gestores dos municípios. Ele recebe nesta quarta-feira mais quatro prefeitos da Região Metropolitana: de Caucaia, Vitor Valim (sem partido); Chorozinho, Júnior Castro (sem partido); Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), e São Gonçalo do Amarante, Marcelão (PT).