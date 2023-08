Sarto dispensa ajuda de Elmano na Ponte dos Ingleses: Prefiro que ele faça o Acquario

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), manifestou-se novamente sobre o embate entre prefeitura e governo do Ceará acerca da obra da Ponte dos Ingleses, assunto que, segundo o pedetista, está “resolvido”. O gestor municipal disse não querer mais a participação do governo do Ceará na continuação da obra e pediu que o governador Elmano de Freitas (PT) invista no Acquario Ceará, obra paralisada que segue sem definição de que rumos tomará.



Leia Mais Zambelli é alvo de operação da PF e hacker da 'Vaza Jato' é preso

Deputada diz que mortos pela PM no Guarujá 'mereceram morrer'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado após entrevista ao programa O POVO News, na última terça-feira, 1°, sobre uma fala de Elmano, que apontava que o Estado entraria em ação quando houvesse segurança para continuação da obra, Sarto reforçou não ser mais necessário.

“Não, isso eu não quero mais, não. Quero que ele faça outras coisas. Nós vamos fazer. A velocidade com que a gente tem um time, que joga a lá Barcelona, Real Madrid e outros aí, nosso time já está tudo acertado. O governador está há sete meses acertando detalhes. Prefiro que a gente execute o projeto e que ele faça, o que faria na ponte, no Acquario”.

Sarto e Elmano vão se reunir nesta quarta-feira, 2, no Palácio da Abolição. A reunião foi confirmada pelo prefeito, que demandava um encontro com o governador desde o início da gestão de Elmano.

Prefeitura e governo tinham um acordo sobre a obra da Ponte dos Ingleses, que envolvia colaboração mútua em diferentes partes da reestruturação do equipamento. A negociação previa que a prefeitura ficaria responsável pela estruturação que dá suporte à ponte, enquanto o Estado faria o piso, guarda-corpo, quiosques e iluminação.

No início de 2022, a Prefeitura afirmou ter finalizado a parte dela, contudo, em um relatório apresentado na semana passada, o Estado alegou que a estrutura não comportaria o equipamento, e sinalizou risco de desabamento. A Prefeitura rebateu a versão e manteve posicionamento de que a obra estaria de acordo com normas técnicas. Após o desentendimento, Sarto se manifestou anunciando que sua gestão finalizaria a obra.