Elmano recebe Sarto e mais 4 prefeitos da Região Metropolitana, na abertura de série de reuniões

Governador inicia rodada de encontros que deverá incluir todos os 184 prefeitos do Estado

O prefeito José Sarto (PDT) já está no Palácio da Abolição, onde é recebido para a primeira reunião com o governador Elmano de Freitas (PT). Outros quatro prefeitos têm agenda marcada para serem recebidos hoje pelo chefe do Poder Executivo estadual. É o início da rodada de encontros na qual Elmano pretende receber todos os 184 prefeitos.

O governador informou que recebe hoje, além de Sarto, os prefeitos de Caucaia, Vitor Valim (sem partido; Chorozinho, Júnior Castro (sem partido); Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), e São Gonçalo do Amarante, Marcelão (PT).

"Nosso governo será sempre pautado no diálogo e no respeito com todos e todas", publicou Elmano nas redes sociais.