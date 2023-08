Sarto discutirá com Elmano sobre facções que impedem pessoas de acessar serviços públicos

Uma das pautas do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), com o governador Elmano de Freitas (PT) são as facções criminosas. O gestor municipal quer discutir a situação de pessoas que não podem acessar serviços públicos nos equipamentos que ficam em determinados lugares, por viverem em territórios sob influência de grupos criminosos rivais.

"O que a gente tem visto é que, por exemplo, eu já construí dois postos de saúde e tô renovando 96. O que a gente está visualizando é que o pessoal de uma área não pode se consultar. Estou dando atenção básica e a segurança pública é dever constitucional do Estado. É preciso a gente ter um pacto por Fortaleza", cobrou o prefeito, em entrevista após participar do O POVO News. Prefeito e governador se reúnem na manhã desta quarta-feira, 2.

"Eu construo um posto de saúde e a pessoa que mora do outro lado da rua não pode ir? Como que fica? Por exemplo, na entrega do (residencial) Cidade Jardim, entregamos 880 unidades lá e uma semana depois tinham acontecido mortes e o pessoal desocupando. Isso é preocupante. É Fortaleza, não é o Sarto. Estou prefeito e qualquer governador tem que ter o sentimento de dar segurança. Fortaleza está dentro do Estado então precisamos ter essa pactuação madura e democrática entre cidade, Estado e governo federal", acrescentou.