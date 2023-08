Sarto e Elmano formam grupo de trabalho entre Estado e Prefeitura: 'Escancarou as portas'

O prefeito José Sarto (PDT) se reuniu nesta quarta-feira, 2, com o governador Elmano de Freitas (PT) e saiu satisfeito após as recentes divergências.

"Mais do que abertas, ele escancarou as portas", comentou em entrevista coletiva ao final do encontro, no Palácio da Abolição.

Foi criado grupo de trabalho entre a Casa Civil do Estado e a Secretaria de Governo (Segov) do Município para tratar de parcerias, principalmente sobre saúde e segurança pública. Serão compostos por equipes técnicas para resolver divergências que existem sobre números, conforme Sarto.

O prefeito afastou a hipótese de as diferenças políticas atrapalharem a gestão. "Briga, discussão ocorrerá se houver, quando houver, no momento adequado, que é a discussão política", afirmou.

Sobre a Ponte dos Ingleses, Sarto reafirmou que a obra caberá à Prefeitura. "O que ficou definido é que a Prefeitura vai fazer. Pedi que ao invés da ponte, ele faça aquário", afirmou o gestor municipal.

O governador iniciou rodada de reuniões com os gestores dos municípios. Ele recebe nesta quarta-feira mais quatro prefeitos: de Caucaia, Vitor Valim (sem partido); Chorozinho, Júnior Castro (sem partido); Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), e São Gonçalo do Amarante, Marcelão (PT).