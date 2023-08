Sarto diz que Fortaleza é "anti-hegemonia" e espera que divisão do PDT em 2022 não se repita

Em entrevista ao programa O POVO News, que estreou nova temporada nesta terça, 1º, o prefeito José Sarto disse que Fortaleza "tem um sentimento anti-hegemonia de qualquer natureza", ao comentar a crise no PDT e o desejo de parte da sigla de lançar outro nome na disputa pelo comando da capital, em 2024.

"Tenho a modéstia de dizer que conheço um pouquinho Fortaleza, fui médico da periferia, vereador eleito. Fortaleza é uma cidade, eu diria vanguardista, não está previsivelmente, mensurável por quaisquer forças que sejam muito mais hegemônicas. Pelo contrário, tem um sentimento anti-hegemonia de qualquer natureza, para um ou para o outro lado", disse.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Sarto responde se abriria mão de candidatura por RC: "Quem deve decidir é pesquisa"

Sarto diz que levará "carrinho de mão" com assuntos para tratar com Elmano

Saiba quais são as obras prioritárias de Sarto até o fim da gestão

Sarto comentou sobre a atual crise do PDT, incluindo resistência do diretório estadual ao nome do atual prefeito para disputar a reeleição em 2024. Ele disse ainda não acreditar que o que aconteceu em 2022 com Roberto Cláudio, quando parte da sigla não apoiou a candidatura do ex-prefeito ao Governo do Estado, se repetirá.

"Eu tenho a consciência de que estou aqui para servir a Fortaleza. E eu tenho a noção exata do meu dever público. Divergências como qualquer partido, o PDT tem, não quer dizer que o que aconteceu na eleição para governador se replique aqui em Fortaleza. Porque tivemos uma eleição nacionalizada", afirmou.

José Sarto ainda disse que quer superar o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), a quem ele considera como o melhor prefeito de Fortaleza, e não fechou as portas para que ele possa, porventura, concorrer novamente.

"Com todo o bem-querer e respeito que tenho ao Roberto, ele é bem-vindo, mas o que deverá definir o partido com quem tem chances ou quem tem condições de completar um projeto de avançar. O ex-prefeito não tem demonstrado interesse, entretanto, se houver interesse, pesquisa e tiver condições, eu tenho a noção de estar aqui para cumprir uma missão, não é projeto pessoal meu", completou.