Sarto diz não precisar mais tratar de ponte com Elmano e que faz o Acquario se o Governo quiser

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou nesta segunda-feira, 31, que não há mais necessidade de discutir com o governador Elmano de Freitas (PT) sobre a Ponte dos Ingleses, pois ele irá fazer, e disse ainda que fará até o Acquario, parado há mais oito anos, se o Governo quiser.

“Se for a agenda (com Elmano) para tratar da Ponte dos Ingleses, não tem mais necessidade porque tá resolvido. Eu vou fazer a Ponte dos Ingleses. Me mande o projeto de volta que a gente mandou lá em janeiro de 2022, pode mandar de volta. E se quiser mandar o do Acquario também que a gente faz também', disse Sarto na criação da Escola de Saúde Municipal.

Elmano havia dito ter a impressão de que o tema Ponte dos Ingleses será discutido em encontro, previsto para acontecer no mês de agosto, com Sarto. O prefeito de Fortaleza disse que a situação da ponte já está resolvida, mas está disposto a se reunir com Elmano para tratar de obras paradas em Fortaleza, como o Acquario, citado por ele.

“Fortaleza pertence ao Estado do Ceará. O Estado do Ceará nos contém, então Fortaleza é Ceará. Sendo assim, se for para falar das obras paradas em Fortaleza, o Acquario por exemplo, a Lagoa da Maraponga, do Metrofor, nós vamos falar”, declarou.

Sarto ainda comentou sobre discutir o sistema de transporte público. Ele lembrou que o Governo do Ceará teria deixado de pagar o subsídio para a cidade: “Fortaleza está segurando sozinha”.