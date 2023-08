Após pedido de suspeição de juiz, recurso do PL contra cassação de chapa sai de pauta

Foram retirados de pauta no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) os recursos do Partido Liberal (PL) contra a cassação da chapa de deputados estaduais. Os embargos de declaração estavam na pauta de hoje do TRE-CE.

Porém, na segunda-feira, 31, como revelou o colunista do O POVO Carlos Mazza, o presidente do PL no Ceará, o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, entrou com declaração da suspeição do juiz Francisco Érico Carvalho Silveira, um dos membros da Corte. Por isso, a relatora, juíza Kamile Moreira Castro proferiu decisão nesta manhã e retirou de pauta quatro processos conexos.

Com o efeito suspensivo, ela abriu prazo para o juiz Francisco Érico Carvalho Silveira se manifestar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No pedido de suspeição, Acilon aponta que o juiz é sócio de Rafael Sá em um escritório de advocacia. Rafael é conselheiro da Agência Reguladora do Estado (Arce) e filho do ex-prefeito de Eusébio, Edson Sá, adversário político de Acilon.

No caso de a suspeição ser acatada, o suplente é convocado para participar do julgamento no lugar do magistrado questionado.

Leia Mais Sarto diz não precisar mais tratar de ponte com Elmano e que faz o Acquario se o Governo quiser

Governos de Sarto e Elmano divergem até sobre limite de velocidade na mesma avenida

Cassação da chapa do PL

Em julgamento em 30 de maio, o TRE-CE considerou que houve fraude à cota de gênero na formação da chapa de candidatos do PL a deputado estadual. Com isso, cassou os mandatos dos quatro parlamentares eleitos: Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Marta Gonçalves e Silvana Oliveira.

Enquanto há recursos, os parlamentares seguem nos mandatos. Ainda caberá recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).