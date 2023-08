Sarto: nenhuma parceria está andando em Fortaleza por mãos do Governo do Estado

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), voltou a apontar dificuldades no relacionamento com o Governo do Estado desde a posse de Elmano de Freitas (PT). Ele destacou problemas além da Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema.

"Eu não lembro de nenhuma parceria que está andando em Fortaleza por mãos do Governo do Estado", disse o prefeito, antes da sessão de reabertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Fortaleza, nesta terça-feira, 1º.

Ao ser questionado sobre a situação da Ponte dos Ingleses e convênios entre Estado e Município, Sarto disse que a resposta cabe à gestão estadual. "Você vai perguntar a eles quais são os convênios, porque eu não recebi desde que assumi. Pelo contrário".

Sarto elencou dificuldades que vem enfrentando com a gestão Elmano. "Desde que o novo governador assumiu, o que aconteceu foi corte no repasse para o IJF (Instituto José Frota) em R$ 200 mil. Corte para o apoio ao transporte público, que Fortaleza banca sozinha, em R$ 3 milhões. Corte, desde o ano passado, a bem da verdade, do programa Nossas Guerreiras. Esse sim era uma parceria e que não foi adiante desde março do ano passado".

O prefeito acrescenta: "O que a gente observa, na verdade, é uma compreensão complexa, para ser generoso, dessa parceria".

Sarto considera a questão da Ponte dos Ingleses resolvida. "Nós oficiamos ao governo e o governo, depois de 17 meses, respondeu para o Ministério Público que não tinha condições orçamentárias, então eu vou assumir a Ponte dos Ingleses".