Sarto vai a evento com Elmano e ministro: "Fortaleza não tem culpa se fulano briga com sicrano"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), participam nesta segunda-feira, 29, de entrega de moradias do módulo V do Residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter, em Fortaleza, ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho (MDB). Prefeito de governador têm tido desencontros nos últimos meses, mas Sarto defendeu a relação institucional.

"Meu partido é Fortaleza. Eu sou filiado do PDT, com muita honra, mas eu sou prefeito de toda a cidade. Assim como compreendo que o governador é governador do Estado do Ceará, Fortaleza é a capital do Estado do Ceará e o ministro é ministro de Estado do presidente Lula (PT). O Ceará está inserido na União. Agora, a vida acontece é na cidade. É aqui onde nós vivemos. Conceitos de União e Estado é mais jurídico. Agora, a vida acontece é na cidade".

Sarto ressaltou que não se trata de relação política, mas administrativa. "Eu aqui estou como gestor. A parceria a que eu sempre me refiro é a parceria para Fortaleza". E acrescentou: "Fortaleza não tem culpa se fulano briga com sicrano, beltrano não gosta de fulano. Fortaleza quer e precisa é de resultados".

O governador e o ministro chegaram juntos. Sarto chegou antes dos dois. Sobre o fato de não chegarem juntos, o prefeito disse: "Eu sou sempre pontual", dizendo que até demorou um pouco a chegar e imaginou que já encontraria as outras autoridades no local. Elmano e Jader chegaram um pouco depois.

"Aqui a convergência é pelo povo de Fortaleza", disse Sarto.

Em entrevista coletiva, Elmano fez menção à presença de Sarto entre as autoridades. Após falar dos deputados e do ministro, ele disse: "Hoje é uma honra. Está aqui o governador, tá o prefeito da capital, tá o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão (PDT)".

