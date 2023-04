Prefeitura rebate Elmano e mostra oficio com pedido de Sarto para reunião com governador

Em nota, a gestão municipal afirma que também houve pedidos de audiência com o governador do Ceará realizados de forma verbal, pessoal e por telefone

A Prefeitura de Fortaleza rebateu a fala do governador Elmano de Freitas (PT), realizada na manhã desta quinta-feira, 27, e reforçou ter enviado ao Governo do Ceará, desde dezembro do ano passado, diversos pedidos de audiências solicitando agenda entre o prefeito José Sarto (PDT) e o chefe do Executivo estadual.

Sarto tem feito cobranças públicas e alega que aguarda espaço nos compromissos do governador para uma reunião. Em coletiva de imprensa na manhã desta quinta, Elmano disse que não recebeu pedido oficial com esse objetivo e sinalizou que eles irão se encontrar. "Oficialmente, eu não recebi nenhum pedido de agenda. Nós vamos marcar", disse o petista, durante coletiva no Parque Dom Aloísio Lorscheider.

Em nota, a Prefeitura afirma que houve tentativas de contato com o governador do Ceará, realizadas de forma verbal, pessoal e por telefone, em que foram solicitadas reuniões para tratar das parceria entre Estado e Município. A gestão municipal informa ainda que, no dia 31 de janeiro deste ano, foi enviado ofício ao Gabinete do governador solicitando reunião. Confira abaixo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Solicitação de Audiência (Foto: PREFEITURA DE FORTALEZA)



Documento enviando pela Prefeitura de Fortaleza sobre pedido de audiência com o governador Elmano de Freitas

Segundo informações do Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica do Governo do Ceará, desde o dia 10 de abril, o pedido encontra-se na situação de "processo migrado" em análise da Assessoria Especial de Chefia de Gabinete. O POVO tentou contato com o Governo do Ceará para saber sobre a tramitação, mas ainda não obteve retorno.

A prefeitura reforça ainda, em nota, as agendas públicas em que Sarto participou ao lado de Elmano:

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Fortaleza informa sobre o histórico de contatos pessoais e oficiais do prefeito José Sarto com o governador Elmano de Freitas, nos quais foram solicitadas reuniões para tratar das parcerias entre Estado e Município.

Além de diversas ligações e mensagens, o prefeito encontrou Elmano, em agenda pública, na cerimônia de 80 anos do Sinduscon-CE, no dia 17 de novembro de 2022. Neste ano, houve novo encontro entre os gestores na solenidade de posse da nova diretoria da Aprece, em 25 de janeiro. No dia 31 do mesmo mês, foi enviado ofício ao Gabinete do governador solicitando reunião.

No dia 22 de fevereiro, Sarto foi convidado a participar, no dia seguinte, da inauguração da Areninha do Conjunto Palmeiras, e compareceu ao evento. Em seguida, no dia 24, equipe do prefeito fez contatos com o Gabinete do governador formalizando convite para entrega do Posto de Saúde Doutor Henrique Mota Neto, no Siqueira.

Sarto e Elmano têm intensificado uma série de críticas públicas nas últimas semanas. A última polêmica envolve a troca de acusações entre os gestores sobre as lotações nas unidades de saúde de Fortaleza.

Na última segunda-feira, 24, o governador defendeu que o aumento da demanda em hospitais estaduais foi por uma “decisão da prefeitura de fechar serviços de saúde”. Nesta quarta-feira, 26, Sarto rebateu: "Todo mundo sabe que Fortaleza carrega a saúde do Estado do Ceará nas costas", disse o pedetista.





Tags