Lupi chamará Camilo para reunião com Cid e André sobre crise no PDT

Principal líder do PDT tentará saída para a crise com a ajuda de colega de Esplanada dos Ministérios, Camilo Santana (Educação)

Líder máximo do PDT nacional, o ministro da Previdência Social Carlos Lupi promoverá novo encontro entre André Figueiredo, dirigente estadual do PDT, e o senador Cid Gomes (PDT), que quer ocupar o cargo de Figueiredo. A novidade será a presença do ministro Camilo Santana (PT), mais um agente que se dedicará a cessar a turbulência pela qual passam os trabalhistas. Cid e Figueiredo estão em guerra aberta pelo comando da sigla no Ceará. Cid lidera os alinhados com o governo Elmano de Freitas (PT) e Figueiredo tem apoio da ala oposicionista.



O deputado federal licenciado Eduardo Bismarck, membro da comissão designada para mediação da crise, afirmou ao O POVO que o interesse de Lupi é deixar a definição de um novo diretório para janeiro de 2024, quando já terá se encerrado o mandato de André Figueiredo à frente do partido. "É algo que a maioria dos membros do diretório não querem", diz Bismarck.

A preço de momento, a maioria tende a ficar com Cid Gomes. Três deputados estaduais disseram ao O POVO que a reunião de Cid com aliados no BS Design Corporate Towers, na avenida Desembargador Moreira, contabilizou 53 assinaturas das 84 dos membros do diretório estadual do PDT. É o equivalente a 63% do conjunto. Era o número que se tinha até a noite dessa segunda-feira, 27. Ainda ontem Lupi aterrissou em Fortaleza para reunião com membros das duas partes do conflito.

Cid e Figueiredo tiveram primeiro encontro na última quinta-feira, 22. A conversa acabou tão mal que o senador cancelou participação no encontro regional do PDT programado para o mesmo dia. Aquele ato foi protagonizado por Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Figueiredo e os demais adeptos da tese do PDT como oposição a Elmano.

Cid reuniu aliados nessa segunda-feira, 26, para discutir o tema, ocasião na qual se disse "demandado" a assumir o comando da agremiação e que isso não se trata de "obsessão", como disse Figueiredo. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, classificou como "tentativa de golpe" a disposição de cidistas de assumirem o comando partidário.