André diz não haver motivo para ser retirado do comando do PDT e quer ficar até dezembro

Figueiredo, Cid e Carlos Lupi, ministro da Previdência e presidente licenciado do PDT, tiveram uma reunião no final da noite de hoje, logo depois de encontro liderado pelo ex-governador e aliados

Presidente do PDT no estado, o deputado federal André Figueiredo criticou o movimento que pretende destituí-lo do comando da legenda no Ceará, encabeçado pelo senador Cid Gomes.



“Nós temos até dezembro para abrir espaços de diálogo e construirmos um caminho. Qualquer movimentação antes que isso é injustificável, até porque, para destituir uma executiva eleita, precisa de fato muito grave. E não existe esse fato, muito pelo contrário”, afirmou em conversa com O POVO nesta segunda-feira, 26.



Figueiredo, Cid e Carlos Lupi, ministro da Previdência e presidente licenciado do PDT, tiveram uma reunião no final da noite de hoje, logo depois de encontro liderado pelo ex-governador e aliados.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

À reportagem, o deputado assegurou que “Lupi tem absoluta convicção de que mandato (de dirigente) tem que ser respeitado”.



“Não sei do ponto de vista do Cid, mas Lupi tem absoluta convicção de que mandato tem que ser respeitado. A gente sempre primou pela fidelidade ao partido. Não podem nos acusar de jeito nenhum de estarmos contra os princípios do partido”, respondeu.



Questionado se via alguma motivação para que o grupo de Cid tenha aprovado documento para convocar reunião e afastá-lo da presidência do PDT, Figueiredo acrescentou: “Lógico que não tem motivação, precisa mandar um processo para a comissão de ética”.



Em seguida, o parlamentar declarou que não podem querer tirá-lo do cargo de chefe da executiva da legenda trabalhista “por conta das conveniências políticas”.



“Esperamos que o bom-senso prevaleça. O Lupi deixou muito claro que não existe motivação nenhuma para mudar a executiva do partido no Ceará”, complementou.