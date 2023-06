Advogada envia por engano Pix de R$ 3,5 mil para Bolsonaro e pede dinheiro de volta

A intenção da advogada era transferir a quantia para contribuir com a vaquinha do ex-presidente

Com o intuito de contribuir com a "vaquinha" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), uma advogada identificada Kailane transferiu R$ 3,5 mil para a conta de Bolsonaro. A mulher relatou o ocorrido em um grupo nas redes sociais.

"Estou desesperada e preciso de ajuda sobre problema com pix. Por descuido e sem óculos, acabei colocando um zero a mais e foi R$ 3.500 (sic). Tento ligar no Banco do Brasil e não consigo resolver. Preciso reaver esse dinheiro", escreveu a advogada.

Jair Bolsonaro recebe R$ 3,5 mil de advogada por engano Crédito: Reprodução/ twitter

A arrecadação de recursos para o ex-presidente foi articulada por aliados de Bolsonaro, como os deputado Nikolas Ferreira (PL), Bruno Engler e Mário Frias. O objetivo da vaquinha é "socorrer" Bolsonaro devido às multas recebidas em diversos processos.

O ex-mandatário foi multado por não cumprir a determinação do governo de São Paulo, que obrigou o uso de máscaras de proteção na cidade durante a pandemia de Covid-19, em 2021. As sanções somam R$ 431 mil em processos julgados separadamente.

No dia 14, o ex-mandatário teve R$ 87 mil bloqueados em suas contas pela Justiça de São Paulo.

Além destas sanções, apenas no mês de maio, a Justiça decidiu que Bolsonaro deverá pagar R$ 50 mil por ataque a jornalistas, e R$ 30 mil ao senador Omar Aziz (PSD-AM) por acusá-lo, sem provas, ao crime de pedofilia.