Cid: em respeito à memória de meu pai e minha mãe, não comentarei nenhuma declaração do Ciro

O senador Cid Gomes (PDT) disse que não comentará as críticas feitas pelo irmão Ciro Gomes (PDT), nem as que vierem a ser feitas. Ele mencionou a memória dos pais.

"Problema familiar a gente resolve dentro de casa. Em respeito à memória do meu pai, doutor José Euclides Ferreira Gomes, e da minha mãe, dona Maria José, que não estão mais conosco, eu não comentarei nenhuma declaração do Ciro nem as passadas nem as que vierem no futuro".

Cid pretende assumir o comando do PDT no Ceará, que hoje tem à frente o deputado federal André Figueiredo. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, está em Fortaleza na tentativa de mediar a crise. Foi formada uma comissão para debater a situação com Lupi e André.

O grupo de Cid assinou documento para convocar a direção estadual do PDT, com objetivo de destituir Figueiredo da presidência do PDT. Porém, Cid admitiu que esse encontro pode ser adiado.

Cid atua contra a vontade de Ciro Gomes, mas com apoio de outros dois dos irmãos — o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e a deputada estadual Lia Gomes. Cid disse ainda ter apoio de 13 de 16 deputados estaduais, 6 de 7 deputados federais (incluindo os suplentes em exercício) e 57 dos 59 prefeitos. O grupo calcula ter apoio de 53 de 84 membros do diretório.

O senador convocou os aliados para encontro nesta segunda-feira, 26, no auditório do BS Design, na Aldeota.

Apoiam Figueiredo à frente do PDT cearense, além de Ciro, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o atual prefeito, José Sarto. Roberto Cláudio chamou a pretensão de Cid de "tentativa de golpe".

Com informações de Henrique Araújo