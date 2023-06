Bolsonaro espera que cearense peça vista e adie julgamento no TSE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deposita no cearense Raul Araújo a esperança de adiar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no julgamento que pode torná-lo inelegível. O julgamento começou na quinta-feira, 22, e continua nesta terça-feira, 27. O primeiro a votar será o relator, Benedito Gonçalves, corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Em seguida, será a vez de Araújo votar.

"O primeiro ministro a votar depois do relator, o ministro Benedito, é o ministro Raul. Ele é conhecido por ser um jurista com bastante apego à lei. Apesar de estar em um tribunal político eleitoral, há uma possibilidade de ele pedir vista. Isso é bom porque ajuda a gente a ir clareando os fatos", afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha, na sexta-feira, 23.

Depois de Araújo, votarão Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares e os membros do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques e Alexandre de Moraes.

Outra alternativa de pedido de vista seria Nunes Marques, mas, como penúltimo a votar, é possível que o julgamento já esteja decidido quando chegar a vez dele. Bolsonaro já havia manifestado expectativa de o pedido de vista ocorrer antes de Nunes Marques.

Eventual pedido de vista adiaria a decisão por três meses. Um pedido de vista pode durar 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Porém, não conta o período de recesso do judiciário, ao longo do mês de julho.

Lollapalooza

Raul Araújo integra o grupo de magistrados do TSE vindos do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele foi efetivado no TSE em setembro do ano passado.

No início do ano passado, o cearense proferiu decisão que proibiu manifestações políticas no festival de música Lollapalooza, a pedido do PL, partido de Bolsonaro.