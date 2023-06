André diz que PDT não vai "cair no colo" de governistas; RC fala em tentativa de golpe

A disputa pela presidência estadual do PDT ganha mais um episódio. O deputado federal André Figueiredo (PDT) afirmou que o partido "não vai cair no colo" da ala pedetista que atua junto ao Governo do Estado. André é presidente estadual do PDT, mas o cargo é visado pelo senador Cid Gomes (PDT), um dos defensores para que a legenda integre a base do governador Elmano de Freitas (PT).

"Não adianta achar que nós nos calaremos ou o nosso partido caíra no colo daqueles que não o defendem. Não vai cair", disse ao criticar o governador por não ter recebido o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). A fala aconteceu em evento do PDT municipal, realizado neste sábado, 24, na capital.

Figueiredo lamentou a "crise" que o partido vem vivendo e afirmou que "os donos do poder" querem tirar o PDT do grupo. Ele ressaltou que a "história terminará diferente" ao fazer paralelo com a ditadura militar.

"A história às vezes quer se repetir, mas nem sempre consegue. Na época da ditadura militar, Brizola voltou do exílio e, em uma grande articulação dos governantes de então, o Brizola foi disputar pelo PTB", disse.

E continuou: "Naquela época, a ditadura colocou toda pressão e entregou o PTB de luta e de glória a quem era subserviente à ditadura. Agora a história de repete, os donos do poder querem tirar o nosso PDT de luta e entregar aos donos do poder no Estado do Ceará, mas a história terminará diferente. Eles não conseguirão. O PDT é luta e resistência", afirmou ainda para uma plateia.

RC diz que é "tentativa de golpe"

Publicamente rachado desde as eleições de 2022, o PDT caminha para zerar as chances de uma possível reconciliação entre a ala liderada pelo senador Cid Gomes, que defende uma reaproximação com o PT, e a do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que quer atuar na oposição.

A movimentação de Cid e de outros parlamentares que defendem que ele assuma a presidência são, para RC, uma "tentativa de golpe". "Há uma indisfarçável tentativa de golpe. O André Figueiredo tem um mandato até o final deste ano. É uma tentativa de golpe coordenada e liderada por alguns que já traíram o partido no ano passado contra o André que é um dos mais respeitados e históricos líderes do diretório nacionais do PDT", afirmou.

"Alguém que de forma generosa e desprendida lá atrás abrigou um grande grupo fortalecendo e dando espaço para o crescimento do PDT. É isso que está acontecendo, uma indisfarçável tentativa de golpe liderada por alguns que estiveram as decisões do partido no ano passado", disse ainda.