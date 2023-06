Irmãos Ivo e Lia vão a reunião convocada por Cid, a contragosto de Ciro

Cid convocou aliados para reunião nesta segunda-feira, 26, no movimento para conquistar o controle do PDT, a revelia da vontade de Ciro, que defende o atual presidente André Figueiredo

Responsável por alçar o grupo à projeção estadual e nacional, o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) está isolado dentro da própria família. Os irmãos Ivo Gomes, prefeito de Sobral, e Lia Gomes, deputada estadual, estão na reunião convocada pelo senador Cid Gomes (PDT), também irmão deles, no movimento para assumir o comando do PDT cearense.

Ciro está do outro lado da disputa. Em evento na última quinta-feira, o ex-ministro manifestou apoio a André Figueiredo, de quem Cid atual presidente do PDT estadual — e nacional também — cuja função no Ceará é cobiçada por Cid.

"Se o André hoje tem antagonismos dentro do PDT, acreditem, não é pelos defeitos do André, é pelas virtudes do André, pelo compromisso canino com o PDT. Nós demos a palavra que nós respeitamos as tradições do PDT. André, você conta comigo, nós precisamos de você em nome da unidade do partido", afirmou Ciro.

Ivo chegou primeiro ao encontro que ocorre nesta segunda. Lia chegou depois. A reunião ocorre no auditório do BS Design, na Aldeota.

Com informações de Henrique Araújo

Cid convocou os aliados para a reunião após divergências internas no PDT. Ala mais próxima ao senador quer ser base do governo Elmano, enquanto outro setor, próximo ao seu irmão Ciro Gomes e ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, defende o PDT na oposição.

Uma das pautas da reunião desta segunda deve ser o fortalecimento da tese de que Cid assuma a presidência estadual do PDT, atualmente ocupada pelo deputado federal André Figueiredo (PDT).

O encontro tem como pano de fundo ainda as críticas do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) a ex-aliados, dentre eles Camilo Santana (PT) e o próprio Cid. Ciro declarou apoio público para que André siga na presidência.

O mandato de Figueiredo na presidência estadual do PDT tem vigência até dezembro, quando o partido deverá definir novamente quem comandará a sigla no Estado.



