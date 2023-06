Grupo de Cid convocará diretório para destituir André Figueiredo da presidência do PDT

O grupo do senador Cid Gomes dentro do PDT decidiu convocar reunião do diretório estadual do partido com objetivo de destituir André Figueiredo da presidência da legenda no Ceará. Os aliados de Cid calculam ter o apoio de 53 dos 84 integrantes do diretório pedetista.

Cid atua contra a vontade de Ciro Gomes, mas com apoio de outros dois dos irmãos — o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e a deputada estadual Lia Gomes.

Com informações de Henrique Araújo