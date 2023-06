Camilo chama secretário de Sarto para palco em evento: "Questões políticas se resolve na eleição"

Em Fortaleza para inauguração de instalações do complexo hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), o ministro Camilo Santana (Educação) afirmou ao secretário de Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, que as desavenças eleitorais têm de ser resolvidas em período eleitoral. Ele falava sobre a importância do trabalho conjunto dos três entes federativos: União, Estado e Município.

Sobre o assunto Guimarães: "Não pode ter veto a Luizianne", mas PT não pode pôr "candidatura na mesa dos aliados"

Cearense de 99 anos regulariza título eleitoral e quer votar ano que vem

O evento já havia começado algum tempo antes e Camilo estava no meio do discurso, quando foi informado da presença do representante da Prefeitura. "O secretário está aqui? Vem pra cá, secretário (Galeno Taumaturgo). Queria cumprimentar secretário. Porque é importante que as questões políticas a gente resolver na época da eleição, mas é importante que a gente possa unir as três esferas, governo federal, estadual e municipal. Nosso compromisso e responsabilidade é trabalhar pelo povo", destacou Camilo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O comentário de Camilo ocorre em meio a um cenário em que resquícios eleitorais ainda permeiam a rotina de Fortaleza, com a complicada relação entre o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). O grupo de Sarto, liderado por Ciro Gomes e Roberto Cláudio, está apartado desde 2022 (quando eram um grupo só) do grupo de Elmano, liderado por Camilo e pelo senador Cid Gomes.

Sarto, entretanto, tem feito cobranças públicas de uma audiência com Elmano para discutir questões ligadas a administração da Capital. Ele formalizou o pedido por meio de ofício em 31 de janeiro, mas até agora não foi atendido. Elmano havia argumentado que estava recebendo os deputados estaduais, para que pudessem levar demandas das prefeituras dos municípios aos quais são ligados.

Entenda aqui: Sarto ainda não conseguiu marcar reunião com Elmano e cobra governador de novo

Dos 13 deputados estaduais do PDT, três fazem oposição a Elmano: Antônio Henrique, Queiroz Filho, ambos com bases eleitorais em Fortaleza, além de Claudio Pinho, este com o eleitorado majoritariamente em São Gonçalo do Amarante.

A maioria dos membros das duas coalizões acredita que a eleição à Prefeitura de Fortaleza, em 2024, se dará novamente com duas candidaturas medindo forças, como em 2022, sem que uma repactuação seja possível.

Ao O POVO, o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) disse que não acredita nessa possibilidade. Ele criticou o comportamento do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, da ala pedetista ligada a Elmano e Camilo. O vice-prefeito entende que Evandro está se colocando como postulante ao Paço Municipal, embora filiado ao partido do atual prefeito.

Camilo inaugurou nesta segunda-feira, 19, quatro novas instalações: as enfermarias das clínicas cirúrgicas, o ambulatório materno-fetal, a sala de arquivos do Centro de Pesquisas Clínicas e a Casa Viva. Camilo e Elmano foram questionados sobre a divisão entre PT e PDT no Ceará, mas desconversaram.

Com informações de Vitor Magalhães