Guimarães: Não pode ter veto a Luizianne, mas PT não pode por candidatura 'na mesa dos aliados'

Deputado federal e vice-presidente nacional do PT, José Guimarães disse neste sábado, 17, que não pode haver veto a uma potencial candidatura de Luizianne Lins à Prefeitura de Fortaleza ano que vem, mas que "um partido do tamanho do nosso não pode botar na mesa dos nossos aliados a candidatura própria do PT".

Durante o encontro da sigla no bairro Pirambu, o primeiro de uma série de seis na capital cearense, o parlamentar postulou, no entanto, que a agremiação apresente nome para concorrer à sucessão do prefeito José Sarto (PDT), que é pré-candidato à reeleição.

"As pessoas às vezes falam: o PT já governa o Brasil, já governa o Ceará, não pode ter candidatura a prefeito de Fortaleza. Pode, sim, ter candidato à Prefeitura de Fortaleza", discursou à plateia de petistas reunidos em um ginásio esportivo.

"Não tem problema se tem companheiro ou companheira querendo ser candidato, tem que respeitar qualquer nome que deseje ser candidato a prefeita ou prefeito de Fortaleza. Não pode ter veto. Se a Luizianne quer ser candidata, vamos discutir. Não pode ter veto à companheira Luizianne em Fortaleza", acrescentou o deputado, sem especificar de onde estaria partindo veto a uma possível escolha da ex-prefeita como concorrente ao Paço.

Ainda de acordo com Guimarães, o PT "não pode deixar de disputar todos os espaços", incluindo-se o Executivo municipal.

"É claro que governamos com aliados", continuou o líder do governo Lula na Câmara, "e vamos dialogar e conversar com todos, porque temos que conversar mesmo".

A agenda desse sábado, 17, dá início a um período de escuta do partido em Fortaleza a pouco mais de um ano do pleito. O objetivo das atividades, segundo o deputado estadual Guilherme Sampaio, presidente do PT local, é assegurar a construção de um programa popular para a chapa do bloco aliado em 2024.

"Decidimos que era o momento de atualizar o nosso diagnóstico de Fortaleza, ouvir o povo e fazer seminários para ter um retrato atual da cidade. Temos acompanhado com muita preocupação a maneira como a cidade é atualmente administrada pelo prefeito Sarto", disse Guilherme.

O petista citou, entre problemas avaliados, a precariedade da rede de postos de saúde, a falta de políticas de cultura e a implantação da taxa do lixo, cuja cobrança foi suspensa por decisão provisória da Justiça.

Sobre o processo de amadurecimento de uma candidatura da legenda para entrar na corrida eleitoral, o petista respondeu que "a discussão de nomes vai se dar somente no próximo ano".

"O PT tem o privilégio de não ter problema de falta de nome para apresentar ao arco de alianças que compõem nosso campo que foi vitorioso em 2022", complementou, "mas temos consenso interno que esse não é momento de discutir nome".

Em entrevista na chegada ao encontro, Guimarães elencou critérios para a escolha. "Candidatura, primeiro, que unifica o governo Elmano (de Freitas) e a base que dá sustentação ao governo Elmano. Eu acho que essa é uma preliminar. Segundo, garanta a unidade do PT. E terceiro, ter o compromisso de efetivamente tirar Fortaleza do atraso social que ela tá vivendo".

Além de José Guimarães e Guilherme Sampaio, participaram do encontro os deputados estaduais Larissa Gaspar, Missias Dias, Fernando Santana, Francisco de Assis Diniz e a senadora Augusta Brito.

Presidente estadual do PT, Antônio Filho, o Conin, também integrou a mesa de debates da primeira rodada de seminários - o tema de abertura foi saúde, apresentado pelo ex-secretário de Saúde de Fortaleza, Alex Mont’Alverne.

Embora tenha sido mencionada durante os debates, a deputada federal Luizianne Lins não esteve presente porque, conforme Guilherme Sampaio, que leu uma mensagem da ex-prefeita, tinha um compromisso acadêmico fora do estado no mesmo dia.