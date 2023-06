Sarto ainda não conseguiu marcar reunião com Elmano e cobra governador de novo

O prefeito José Sarto (PDT) disse nesta sexta-feira, 16, novamente, que aguarda uma reunião com o governador Elmano de Freitas (PT) para discutir Fortaleza. "Eu tô aguardando. É a primeira (reunião, se acontecer), eu tô aguardando", disse o chefe do Executivo municipal na Academia do Professor Darcy Ribeiro, no Centro, onde esteve para assinar termo de colaboração com Organizações da Sociedade Civil para gerenciamento de creches do Município.

Sarto já havia feito a cobrança pública ao governador em abril deste ano. Elmano disse então que a administração estadual não tinha recebido nenhum pedido da Prefeitura, razão pela qual o Paço Municipal publicizou o ofício, publicado por O POVO e datado de 31 de janeiro.

Em seis meses de gestão Elmano, governador e prefeito da Capital não tiveram nenhuma reunião. "Oficialmente, eu não recebi nenhum pedido de agenda. Nós vamos marcar", disse o governador ao ser questionado sobre o assunto durante coletiva no Parque Dom Aloísio Lorscheider, em 27 de abril, no lançamento da Taça das Favelas.

Enquanto isso, naquele dia, Sarto participava de inauguração do Centro de Educação Infantil (CEI), no bairro Jangurussu. Seria a primeira agenda de ambos juntos. Eles estiveram ao mesmo tempo no Palácio da Abolição, em 16 de maio, após troca de críticas públicas entre si. Elmano chegou atrasado ao evento, pois vinha de Brasília. O contato com Sarto ficou restrito a um breve abraço e tapinhas nas costas.

Momento do reencontro entre Elmano e Sarto https://t.co/nHJo9eGpc6 pic.twitter.com/o8AdRCFCst — Jogo Político (@jogopolitico) May 16, 2023

O governador também argumentou que estava recebendo deputados representantes de municípios, significando que chegaria a hora de atender parlamentares com bases em Fortaleza e ligados à Prefeitura da Capital.

Os parlamentares ligados a Sarto na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) são Queiroz Filho, Antonio Henrique e Cláudio Pinho, todos do PDT. Pinho tem bases eleitorais em São Gonçalo do Amarante, diferentemente de Filho e Henrique, com a maioria do eleitorado na Capital.

É a ala dissidente do partido no Legislativo estadual. Os outros 10 pedetistas da bancada de 13 defendem a participação do PDT no governo Elmano.