Ciro Gomes terá de indenizar Holiday em R$ 151 mil, determina juíza de São Paulo

A juíza Ligia dal Colletto Bueno, do Tribunal de Justiça de São Paulo, favoreceu o vereador Fernando Holiday (Republicanos) no processo que o parlamentar de São Paulo move contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Holiday foi chamado de "capitãozinho do mato" por Ciro em 2018. O termo era usado como referência aos negros que auxiliavam proprietários de escravos no passado.

O tribunal já havia determinado que o ex-candidato a presidente pelo PDT pagasse indenização de R$ 48 mil ao vereador, quantia que sofreu acréscimos em razão de juros e correção monetária, vez que não foi pago.

Em maio, Giselle Bezerra teve R$ 151 mil bloqueados em bens, conforme o portal de notícias Estado de Minas. A Justiça não verificou bens em nome de Ciro Gomes para serem penhorados. Nessa quinta-feira, 15, ela negou recurso apresentado por Ciro e encerrou o processo. Holiday receberá o valor.

