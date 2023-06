Élcio não crê em reconciliação de RC com Camilo e Elmano e critica Evandro por pré-candidatura

As ações do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), foram criticadas ao O POVO pelo vice-prefeito Élcio Batista (PSDB), segundo quem o ainda pedetista tem se colocado como candidato a prefeito de modo desrespeitoso a José Sarto (PDT), atual detentor do cargo. Élcio também afirmou que não crê na repactuação entre as forças que atualmente participam da gestão do prefeito José Sarto (PDT) e aquelas que compõem o Governo do Ceará, lideradas pelo governador Elmano de Freitas e pelo ministro da Educação Camilo Santana, ambos do PT.

O vice-prefeito havia sido questionado pelo O POVO sobre o que Sarto pode fazer para não sofrer os boicotes pedetistas dos quais Roberto Cláudio teria sido vítima na campanha de 2022, conforme a versão do próprio RC, de Sarto e de Élcio.

"Acho que tem que ter processo mais abrangente que envolve o diretório estadual, a liderança do André Figueiredo, a conversa com o senador Cid Gomes, que eu acho que é importante. Claro, o alinhamento disso com o Ciro Gomes e com outras lideranças do partido para que possa haver uma convergência no que diz respeito à cidade de Fortaleza e de todo o PDT", disse Élcio após entrevista à Rádio O POVO CBN.

Mas ressalvou: "Não sei se isso será possível, dado que você tem hoje uma pessoa como o Evandro Leitão se colocando como candidato a prefeito de Fortaleza ainda dentro do PDT, sem nem ter saído do partido. Eu acho um erro fazer isso com o prefeito da cidade de Fortaleza publicamente, sem que isso tenha sido discutido dentro do ambiente interno, dentro do próprio diretório municipal ou estadual."

Conforme Élcio, a campanha estadual de 2022 foi traumática e legou muito ressentimento aos membros da antiga aliança entre PT e PDT, que governou o Estado de 2006 a 2022, até se romper com as candidaturas de Elmano de Freitas (PT) e de Roberto Cláudio (PDT) medindo forças no ano passado.

"Acho que o PDT vai continuar vivendo um pouco essa divisão dada a dificuldade que você tem hoje com esses grupos dentro do partido e, veja, de lideranças do partido", afirmou Élcio.



