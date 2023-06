Figueiredo diz que não criticou Cid ao falar de aquário parado: "Obsessão por intriga"

Presidente nacional do PDT, o deputado federal André Figueiredo (PDT) afirmou existir uma obsessão em fazer intrigas entre ele e o senador Cid Gomes (PDT). Uma postagem do dirigente partidário faz menção a duas obras iniciadas no governo de Cid Gomes: a do aquário de Fortaleza e a da Linha Leste do Metrô de Fortaleza.

"Impressionante a obsessão em fazer uma intriga minha com o senador Cid Gomes. Minha postagem sobre as obras paradas em Fortaleza são muito claras. Cid deixou de ser governador há 9 anos. Seus sucessores fizeram o que em obras estruturantes que ele iniciou? Absolutamente nada", escreveu Figueiredo não apenas sobre Cid, mas sobre Camilo Santana (PT), Izolda Cela (sem partido) e Elmano de Freitas (PT).

O atual governador está há seis meses no cargo. Izolda Cela passou oito meses. Camilo teve sete anos e três meses como governador. Cid Gomes, oito anos.



"Nossa Terra da Luz, segue com sua beleza comprometida por obras inacabadas do Governo do Estado, principalmente na Praia de Iracema, lugar histórico e ícone turístico da capital cearense", afirmou Figueiredo em publicação no Instagram.

"Não podemos esquecer também dos transtornos causados pela Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor), iniciada em 2013, que interdita a avenida Santos Dummont em três trechos. Será que precisamos lembrar ao Governo Estadual que Fortaleza é a capital do nosso Ceará?", complementou.