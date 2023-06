Ciro Gomes: Meu ciclo eleitoral, meu apetite eleitoral acabou

Ex-governador e ex-ministro falou sobre resultado eleitoral de 2022: "Praticamente me deixaram falando só"

Em palestra na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza na noite desta quinta-feira, 15, o ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) voltou a sinalizar o fim da carreira em disputas eleitorais, depois de quatro candidaturas a presidente da República.

"Meu ciclo eleitoral, meu apetite eleitoral acabou", disse Ciro, ao dizer que, depois do resultado eleitoral de 2022, não se sente obrigado a agradar a mais ninguém.

"Eu antes me sentia obrigado a representar uma espécie de corrente de opinião, porque eu tirava 10%, 12%. Agora, praticamente me deixaram falando só. Eu estou agora falando só por mim, o que me dá uma liberdade muito grande", afirmou.



Em 2022, Ciro teve o pior resultado eleitoral da carreira, com 3,04%. Em 2018, ele teve 12,47%. Em 2002, 11,97%. Em 1998, 10,97%.



Na saudação inicial, Ciro falou do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) e destacou "o trabalho extraordinário que faz, muitas vezes com uma discrição que eu acho que está errada, porque ele precisa fazer a pabulagem, porque Fortaleza não pode cair de volta em demagogia".

Pouco depois, Ciro referiu-se ao antecessor e aliado de Sarto, Roberto Cláudio, como "sem par, o maior prefeito que a história de Fortaleza já registrou". Sarto brinca por ser deixado para trás e abre os braços. Ciro completa: "O Roberto teve dois mandatos, você tem uma boa chance, só não é fácil".