Baquit diz que caso Cid não vire presidente do PDT, senador se desfilia e partido "implode"

Baquit explicou a atual situação do PDT no Ceará, e afirmou que o senador Cid Gomes tem a liderança do partido

O deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Osmar Baquit ( PDT), explicou a atual situação do PDT no Ceará, e afirmou que o senador Cid Gomes tem a liderança do partido. Ele acrescenta que o senador tem capacidade de articulação para manter a sigla “muito forte” e, caso não seja escolhido presidente da sigla, Cid deixa o PDT e em seguida, segundo ele, a sigla "implode”. O senador cearense manifestou recentemente o desejo de presidir o PDT no estado, atualmente comandado pelo deputado federal André Figueiredo.

"Se, por acaso, o Cid colocar o seu nome e não for aceito, pra mim, será um capricho de quem não aceitar, porque ele está com liberdade para trabalhar e fortalecer o partido. Se ele não for, ele não tem outra saída a não ser sair do PDT e, saindo do PDT, pode ter certeza que o PDT implode", disse Baquit em entrevista ao programa O POVO News, nesta quinta-feira, 15.

Cid presidente do PDT Ceará?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Baquit, Cid Gomes tem o poder de articulação com prefeitos, vice-prefeitos, deputados, vereadores, ex-prefeitos e, por este motivo, detém a liderança do PDT.

A declaração foi dada após o parlamentar ser questionado sobre críticas do deputado André Figueiredo à gestão do governador Elmano de Freitas (PT), nas redes sociais. Na publicação, ele escreve: “Nossa Terra da Luz, segue com sua beleza comprometida por obras inacabadas do Governo do Estado, principalmente na Praia de Iracema, lugar histórico e ícone turístico da capital cearense”, publicou em sua conta oficial do Instagram.

Confira