Sarto minimiza resultado da pesquisa Datafolha: "Eu tô preocupado em fazer gestão"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), preferiu não avaliar o desempenho que teve na recente pesquisa Datafolha, divulgada com exclusividade pelo O POVO nesta segunda-feira, 5. Segundo o gestor, sua "preocupação" é "fazer gestão" e cumprir o calendário de entrega de obras prometidas em campanha. Sarto foi avaliado por 42% dos entrevistados como regular, 39% como ruim/péssimo e 16% como ótimo/bom.

"Eu tô preocupado 24 horas do dia, e sete dias por semana, em fazer uma gestão com esse time, que é entregar o que eu me comprometi. Nós já alcançamos quase 70% do que nos comprometemos na campanha", afirmou o pedetista em evento de assinatura da construção de 30 microparques na Capital.

Sobre o assunto Pesquisa Datafolha mostra avaliações de Sarto e Elmano em Fortaleza: Jogo Político #238

Pesquisa Datafolha: como a população de Fortaleza avalia a gestão do prefeito Sarto

Sarto fala em prioridades e cita trabalho de cirurgião: "Eu ia primeiro aonde sangra mais"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O prefeito usou o momento para ressaltar que "90% dessas obras" são em bairros da periferia, e que teria investido R$1 bilhão em obras."São obras na área de educação, saúde, agora a gente tá reformando todos os postos de saúde. Vamos construir 16 novos postos de saúde e eu tô preocupado é em cumprir o calendário de entregas", disse ainda.

No evento, foi anunciado a construção de 30 microparques em 20 bairros da cidade. Segundo a prefeitura, a justificativa é onde há "necessidade de espaços públicos de lazer e contato com a natureza, grande parte deles próximos a escolas". As obras devem ser entregues até o fim do próximo ano, com investimento total de R$ 11 milhões oriundos de um dos empréstimos contraídos sob a autorização da Câmara Municipal (CMFor).

Com a ação em diversos bairro, Sarto foi questionado se o projeto vislumbraria a reeleição. O prefeito negou. "Na verdade, a política de meio ambiente é uma política que é ela é imperativa para qualquer gestor que tenha minimamente o conhecimento do que acontece no mundo com a emissão de gases poluentes", afirmou.

E seguiu: "Aqui do Ceará, nós estamos na frente da política de elaboração de estímulo para quem vem aqui para obter energia do hidrogênio Verde. Então Fortaleza, como eu disse, ela é vanguardista no empreendedorismo, mas também caminha ecologicamente correto sustentável, e é uma política que hoje é essa pauta, a gente não pode se afastar dela".