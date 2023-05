Sarto fala em prioridades e cita trabalho de cirurgião: "Eu ia primeiro aonde sangra mais"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), participou nesta terça-feira, 30, de encontro sobre inovação promovido pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Cintinova). Ele defendeu o uso de soluções inovadoras para problemas da cidade, mas com uma diretriz.

"A regra é não gastar mais do que recebe, é a mesma regra que a gente usa na economia familiar", disse.

"No mundo moderno, com essa revolução, temos que oferecer algo além do arroz com feijão, e é o tempero, as soluções inovadoras para problemas históricos que a gente tem na nossa vida”, acrescentou.

Ele falou da necessidade de a gestão pública definir prioridades. E fez comparação com o trabalho de médico cirurgião. "Quando eu fazia uma cirurgia, eu ia primeiro aonde estava sangrando mais, depois eu ia tapando os buracos para, primeiro, manter o paciente vivo", explica.

A reunião foi realizada no Núcleo de Inovação e Novos Negócios Aplicados, Ninna Hub, e teve como objetivo apresentar a proposta da nova Política de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (InovaFor) e ouvir as estratégias desenvolvidas por startups antes de encaminhar o projeto à Câmara Municipal.

Sarto finalizou o discurso convocando os presentes a discutir a minuta para que, juntos, possam elaborar estratégias para tornar a cidade mais favorável à criação de startups.