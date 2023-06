Pesquisa Datafolha: como a população de Fortaleza avalia a gestão do prefeito Sarto

A menos de um ano e meio da sucessão municipal, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), tem a administração considerada ótima ou boa por 16% da população de Fortaleza entrevistada na pesquisa Datafolha.

Sobre o assunto Irmãos Cid e Ciro Gomes se evitam em posse do TRE-CE

Elmano, Sarto, Cid, Ciro e RC participam de posse do presidente do TRE

O maior percentual de avaliação observado em relação ao prefeito é dos que consideram a administração regular: 42%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O índice dos que avaliam a Prefeitura como ruim ou péssima é de 39%. Percentual que fica tecnicamente empatado com os que acham que a gestão não é nem positiva nem negativa.

Pesquisa Datafolha sobre avaliação da gestão do prefeito Sarto

Ótimo/bom: 16%

16% Regular: 42%

42% Ruim/péssimo: 39%

39% Não sabe: 4%

O prefeito de Fortaleza já anunciou a intenção de ser candidato à reeleição.

Ainda nesta segunda-feira, às 15 horas, O POVO divulga com exclusividade os primeiros números do Datafolha sobre a avaliação do governador Elmano de Freitas (PT) entre a população de Fortaleza.

O Datafolha ouviu 510 pessoas residentes de Fortaleza, com 16 anos ou mais. A pesquisa foi realizada de 3 a 8 de maio. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que indica que 95 a cada 100 pesquisas com essa metodologia terão o resultado dentro da margem de erro prevista.

A pesquisa é quantitativa, com abordagem pessoal, feita em pontos de fluxo de Fortaleza, com aplicaçlão de questionário estruturado.

As perguntas sobre avaliação dos governos municipal e estadual foram incluídas dentro do questionário da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, que será publicada no Anuário do Ceará 2023-2024.