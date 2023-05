Sarto fala sobre acidente e agradece por preocupação e carinho da população

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), falou nesta quarta-feira, 24, sobre o acidente de carro no qual se envolveu dois dias antes e agradeceu a "preocupação e carinho da população". “Foi um acidente e graças a Deus não tinham terceiros, nem comigo e nem na via onde houve o incidente. E foi um acidente”, disse.

Sobre o assunto "Creio muito na competência do Tribunal de Justiça", diz Sarto sobre suspensão da Taxa do Lixo

Professores vão à Justiça para não pagar honorários de precatórios do Fundef

Sem ferimentos ou lesões aparentes, Sarto participou de evento da Prefeitura de Fortaleza com a Ambipar Triciclo, da multinacional brasileira Ambipar Group, e com o iFood para incentivar a reciclagem na cidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O prefeito albarrou o carro contra uma árvore, que acabou derrubada, no canteiro central em via pública no município do Eusébio por volta das 22 horas da segunda-feira, 22. Em nota divulgada pela Prefeitura, José Sarto estava dirigindo sozinho e não sofreu ferimentos.

De acordo com a Guarda Municipal de Eusébio e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), do município, não houve outros envolvidos no acidente.